У Росії мігранти влаштували бійку, бо не поділили лопату

Двірники з Нижнього Новгорода розпочали бійку в місцевому Кремлі через лопату

У Нижньому Новгороді трудові мігранти побилися за лопату та ледь не рознесли місцевий Кремль. Про це розповідає російський телеграм-канал Baza.

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Сутичка сталася вранці 30 вересня між робітниками, які займаються прибиранням території. Там, переважно, працювали уродженці Узбекистану.

Бійка розпочалася через те, що двоє робітників не змогли поділити лопату. Пізніше конфлікт між двома чоловіками переріс у масову бійку.

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Сутичку довелося розганяти працівникам Росгвардії та МВС. У результаті, мігрантів вдалося заспокоїти.

Нагадаємо, погіршення економічної ситуації та подальше ослаблення рубля можуть зробити російський ринок менш привабливим для будівельників-мігрантів та й взагалі залишити ринок без дешевої робочої сили.

За останні два роки основні постачальники трудових ресурсів для російського будівництва – Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан – стали орієнтуватися на інші ринки, включаючи Близький Схід, де також спостерігається попит на такі кадри. Якщо зарплати мігрантів-будівельників на російських об'єктах не зростатимуть, вони поїдуть в інші країни.