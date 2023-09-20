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Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
Франція вирішила простягнути руку допомоги Італії у боротьбі із міграцією
фото з відкритих джерел

 Франція доправить війська на кордон з Італією, аби допомогти впоратись із незаконними мігрантами 

Потік нелегальних мігрантів, які прямують до Європи через Італію, не вичерпується. Франція направить війська на кордон із Італією через приплив мігрантів на острів Лампедуза. Про це повідомляє радіостанція Europe 1.

«DGSI (служба зовнішньої розвідки Франції) направить у кантон Ментон (порт і комуна на південному сході Франції на Лазуровому узбережжі неподалік міста Ніцци – «Главком») співробітників для опитування заарештованих на кордоні нелегальних мігрантів для виявлення підозрюваних у тероризмі», –  повідомляє радіостанція.

Париж також вирішив направити дрони для спостереження за кордоном і розмістити чотири мобільні підрозділи в Приморських Альпах.

Крім того, буде подвоєно контингент поліцейських через збільшення кількості затримань нелегальних мігрантів. Вони братимуть участь у антитерористичній операції Sentinelle.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звернулася до Євросоюзу із проханням допомогти знизити потік мігрантів. Мелоні також запросила голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн відвідати італійський острів Лампедуза, щоб стати свідком надзвичайної ситуації, що розгортається на тлі прибуття тисяч мігрантів на човнах із Північної Африки. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 вересня відвідала Лампедузу разом із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Під час візиту фон дер Ляєн озвучила план боротьби з нелегальною міграцією до ЄС, що складається з 10 пунктів. Вона заявила про те, що ЄС має намір посилити патрулювання Середземного моря та запровадити жорсткі заходи щодо боротьби з контрабандою людьми. Своєю чергою Мелоні сподівається на радикальну зміну курсу міграційної політики ЄС.

Як і кожного літа, острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, страждає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. Лише з 11 до 13 вересня туди прибуло близько 8500 осіб на 199 суднах. В результаті кількість біженців на Лампедузі перевищила кількість мешканців цього італійського острова. Італійське міністерство внутрішніх справ заявило про необхідність терміново перемістити людей із переповнених центрів первинного розміщення на Лампедузі або на Сицилію, або на континентальну частину Італії. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста, який відповідає за первинний центр прийому біженців на Лампедузі, на своїй сторінці повідомляє про те, що ситуація дуже напружена, і вони намагаються зробити все можливе, аби хоча б забезпечити людей, які там знаходяться, найнеобхіднішим.

Нагадаємо, Італія потерпає від навали незаконних мігрантів з різних країн, і все це стає непосильним тягарем для економіки. У середньому з початку року до країни прибуває 308 нелегальних мігрантів з Тунісу, тоді як минулого року ця цифра була 65. І це при тому що берегова охорона Тунісу робить все можливе для того, аби не пускати громадян. Тунісцям з початку календарного року вдалося перехопити 45,6 тис. мігрантів, що на 162% більше, ніж у 2022 році.

Цікаво, що мігранти з Тунісу це не тільки громадяни країни, а й з центрально-західної Африки, Гвінеї та Гвінеї-Бісау, Буркіна-Фасо, Камеруну, Малі та Гамбії.Перші витрати на їхнє прибуття на італійське узбережжя становлять 350 євро на людину, після чого на них витрачається з бюджету країни понад тридцять євро щодня. 

Раніше стало відомо, що біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.

За словами рятувальників, два затонулі човни з мігрантами, ймовірно, вирушили зі Сфакса (Туніс). Морські умови в Сицилійській протоці через сильну течію були несприятливі.

Повідомляється, що кораблі перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Людей, які вижили, і тіла загиблих було виявлено за 23 морські милі (46 км) на південний захід від Лампедузи поруч із пірсом Фавароло.

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Теги: міністр війна Італія мігранти кордон Туніс охорона

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