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Брюссель відреагував на заяву Моравецького стосовно зброї для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Брюссель відреагував на заяву Моравецького стосовно зброї для України
Речник Європейської комісії Петер Стано
фото з відкритих джерел

Попри заяву Польщі, підтримка ЄС для України залишається міцною у всіх аспектах, у яких є підтримка для України

Кожна країна буде приймати самостійні рішення щодо постачання зброї, але підтримка ЄС для України залишається незмінною. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє «Європейська Правда».

Попри заяву Польщі, підтримка ЄС для України залишається міцною у всіх аспектах, у яких є підтримка для України. Ця підтримка охоплює політичні, міжнародні, економічні, гуманітарні, дипломатичні та військові сфери.

«Ми не коментуємо оголошення Польщі», – зазначив він.

Петер Стано утримався від оцінювання заяви керівника польського Кабміну, Матеуша Моравецького. Замість цього він відзначив, що політика ЄС щодо України залишиться незмінною. З його слів, країни-члени ЄС будуть приймати самостійні рішення щодо постачання озброєння Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: Польща Анджей Дуда озброєння конфлікт

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