Брюссель відреагував на заяву Моравецького стосовно зброї для України

Попри заяву Польщі, підтримка ЄС для України залишається міцною у всіх аспектах, у яких є підтримка для України

Кожна країна буде приймати самостійні рішення щодо постачання зброї, але підтримка ЄС для України залишається незмінною. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє «Європейська Правда».

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Попри заяву Польщі, підтримка ЄС для України залишається міцною у всіх аспектах, у яких є підтримка для України. Ця підтримка охоплює політичні, міжнародні, економічні, гуманітарні, дипломатичні та військові сфери.

«Ми не коментуємо оголошення Польщі», – зазначив він.

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Петер Стано утримався від оцінювання заяви керівника польського Кабміну, Матеуша Моравецького. Замість цього він відзначив, що політика ЄС щодо України залишиться незмінною. З його слів, країни-члени ЄС будуть приймати самостійні рішення щодо постачання озброєння Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.