Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті
Більшість німців не можуть дозволити собі придбати житло
фото з відкритих джерел

Ціни на житло в Німеччині падають рекордними темпами, але це не викликає позитивних емоцій у громадян 

Ціни на житло у Німеччині в період з квітня по червень були на 9,9% нижчими, ніж роком раніше, свідчать дані, опубліковані федеральним статистичним управлінням Destatis. Це найбільше зниження з 2000 року, пише Sueddeutsche Zeitung 

Ціни на житло були найвищими в Німеччині лише роком раніше – у другому кварталі 2022 року. У другому кварталі зниження становило 1,5% порівняно з попередніми трьома місяцями, тоді як у першому кварталі зниження становило 2,9% та 5,1% в останньому кварталі минулого року порівняно з попереднім кварталом.

Основною причиною зниження цін на житло є зростання витрат на фінансування та стійко висока інфляція, що звужує можливості для маневру тим, хто готується купити житло.

Економіст земельного банку Баден-Вюртемберга Мартін Гут повідомив виданню, що ціни почали падати після тривалого зростання цін, тому житло в Німеччині, як і раніше, недешеве і доступне дедалі меншій кількості домогосподарств через підвищення процентних ставок. На думку аналітика, ціни швидше за все продовжать падати, але помірними темпами.

«І пропозиція залишається мізерною, тому житло залишається дорогим, чи то орендоване житло чи кондомініуми», – вважає Гут.

Найбільший в країні оператор нерухомості, компанія Vonovia зовсім недавно оголосила, що через збільшення витрат вони поки що готують, але не будують 60 тис. квартир. Плани будуть розроблені, юридичні підготовчі роботи будуть проведені, але будівництво розпочнеться лише тоді, коли «знов коштуватиме будувати будинок», – сказав глава компанії Рольф Бух.

За даними компанії, вартість будівництва квадратного метра всього за кілька років зросла з 3 тисяч до 5 тисяч євро, тому квартири слід здавати по 20 євро за квадратний метр на місяць, і ця орендна плата непомірно висока для багатьох людей. Рольф Бух також повідомив, що для усунення дефіциту житла у Німеччині щороку необхідно зводити 700 тис. квартир.

У програмі федерального уряду, що набула чинності наприкінці 2021 року, йдеться, що необхідно передбачити будівництво на рік 400 тис. доступних за ціною сучасних будинків, спроектованих з урахуванням зміни клімату. Цю мету поки що не досягнуто, і очікується, що цього року кількість новозбудованих будинків ледь досягне 200 тис. одиниць. Тому уряд розпочав розробку пакету заходів і до кінця вересня запросив провідних гравців сектору на зустріч.

Нагадаємо, центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно про 11 тисяч біженців з України, після 20 тисяч осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

До слова, спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців  і намагаються зарадити ситуації. 

Вже понад рік у вежі висотою майже 100 м розміщуються українські біженці та мігранти з інших країн. Станом на кінець серпня тут перебувало 350 осіб, які шукають захисту, причому чоловіків більше, ніж жінок, а п'яту частину складають діти та підлітки.

Читайте також: Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
Теги: інфляція Німеччина будівництво мігранти фінансування житло будинок влада біженці конфлікт зниження цін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За тиждень цибуля подешевшала на 25%
Ціни на один із найосновніших овочів стрімко пішли вниз
26 серпня, 11:12
Переселенці мають можливість безкоштовно проживати в готелі або польській сім'ї
Польща визначилася з термінами безкоштовного житла для українців
30 серпня, 17:34
Латвія та Естонія спільно придбають німецькі системи ППО Iris-T на €400 млн
Латвія та Естонія спільно придбають німецькі системи ППО Iris-T на €400 млн
12 вересня, 03:56
Німеччині вигідно залучати велику кількість біженців з України
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
18 вересня, 10:58
Штайнмаєр заявив, що Захід недооцінив Путіна
Штайнмаєр: Момент для переговорів між Україною та РФ ще не настав
20 вересня, 16:48
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Чи відчуває втому німецьке суспільство від підтримки України? Відповідь Бербок
Сьогодні, 05:56
Українці можуть до півроку перебувати у таборі для біженців у Норвегії
Життя переселенців у Норвегії: яке житло та допомогу отримують українці
14 вересня, 09:57
Ворог всю ніч гатив по Херсонщині
Росіяни атакували Херсонщину: є загиблі
18 вересня, 08:19
Резиденція має чотири поверхи і стала 17 в колекції Лукашенка
Золоті йоршики, кімната для зброї: Лукашенко побудував нову резиденцію
22 вересня, 18:22

Соціум

У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті
У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті
Перша дружина російського військовополоненого приїхала до України за чоловіком
Перша дружина російського військовополоненого приїхала до України за чоловіком
Поліція Кіпру відстежує підозрілих біженців
Поліція Кіпру відстежує підозрілих біженців
Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці
Пентагон заявив про значну кількість «вагнерівців» в Африці
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
Чи відчуває втому німецьке суспільство від підтримки України? Відповідь Бербок
Чи відчуває втому німецьке суспільство від підтримки України? Відповідь Бербок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
71K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
63K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
29K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
14K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
13K
У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту