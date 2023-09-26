У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті

Ціни на житло в Німеччині падають рекордними темпами, але це не викликає позитивних емоцій у громадян

Ціни на житло у Німеччині в період з квітня по червень були на 9,9% нижчими, ніж роком раніше, свідчать дані, опубліковані федеральним статистичним управлінням Destatis. Це найбільше зниження з 2000 року, пише Sueddeutsche Zeitung

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Ціни на житло були найвищими в Німеччині лише роком раніше – у другому кварталі 2022 року. У другому кварталі зниження становило 1,5% порівняно з попередніми трьома місяцями, тоді як у першому кварталі зниження становило 2,9% та 5,1% в останньому кварталі минулого року порівняно з попереднім кварталом.

Основною причиною зниження цін на житло є зростання витрат на фінансування та стійко висока інфляція, що звужує можливості для маневру тим, хто готується купити житло.

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Економіст земельного банку Баден-Вюртемберга Мартін Гут повідомив виданню, що ціни почали падати після тривалого зростання цін, тому житло в Німеччині, як і раніше, недешеве і доступне дедалі меншій кількості домогосподарств через підвищення процентних ставок. На думку аналітика, ціни швидше за все продовжать падати, але помірними темпами.

«І пропозиція залишається мізерною, тому житло залишається дорогим, чи то орендоване житло чи кондомініуми», – вважає Гут.

Найбільший в країні оператор нерухомості, компанія Vonovia зовсім недавно оголосила, що через збільшення витрат вони поки що готують, але не будують 60 тис. квартир. Плани будуть розроблені, юридичні підготовчі роботи будуть проведені, але будівництво розпочнеться лише тоді, коли «знов коштуватиме будувати будинок», – сказав глава компанії Рольф Бух.

За даними компанії, вартість будівництва квадратного метра всього за кілька років зросла з 3 тисяч до 5 тисяч євро, тому квартири слід здавати по 20 євро за квадратний метр на місяць, і ця орендна плата непомірно висока для багатьох людей. Рольф Бух також повідомив, що для усунення дефіциту житла у Німеччині щороку необхідно зводити 700 тис. квартир.

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У програмі федерального уряду, що набула чинності наприкінці 2021 року, йдеться, що необхідно передбачити будівництво на рік 400 тис. доступних за ціною сучасних будинків, спроектованих з урахуванням зміни клімату. Цю мету поки що не досягнуто, і очікується, що цього року кількість новозбудованих будинків ледь досягне 200 тис. одиниць. Тому уряд розпочав розробку пакету заходів і до кінця вересня запросив провідних гравців сектору на зустріч.

Нагадаємо, центри прийому біженців з України у Берліні переповнені. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel посилаючись на дані Державного управління у справах біженців (LAF). Пропускна спроможність центрів прийому «близька до нуля», прокоментував представник управління.

Згідно з його заявою, з початку року до столиці Німеччини прибуло 9936 прохачів тимчасового притулку, що на 40% більше, ніж роком раніше. Крім того, столиці Німеччини потрібно було подбати про приблизно про 11 тисяч біженців з України, після 20 тисяч осіб, які прибули минулого року.

Останніми роками щотижня до Берліна прибувало близько тисячі прохачів притулку – здебільшого сирійців, турків, афганців, грузинів та молдаван та 350 біженців з України. До кінця року очікується ще 9-10 тис. осіб.

До слова, спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців і намагаються зарадити ситуації.

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Вже понад рік у вежі висотою майже 100 м розміщуються українські біженці та мігранти з інших країн. Станом на кінець серпня тут перебувало 350 осіб, які шукають захисту, причому чоловіків більше, ніж жінок, а п'яту частину складають діти та підлітки.