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Росія залишиться без дешевої робочої сили: мігранти масово тікають у інші країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія залишиться без дешевої робочої сили: мігранти масово тікають у інші країни
Мігранти не хочуть більше працювати на будівництві у Росії
фото з відкритих джерел

Мігранти із Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану все частіше обирають інші країни для заробітків

Погіршення економічної ситуації та подальше ослаблення рубля можуть зробити російський ринок менш привабливим для будівельників-мігрантів та й взагалі залишити ринок без дешевої робочої сили. Наслідки можуть з'явитися вже через два-три місяці. Про це попереджає голова російського об'єднання будівельників Антон Глушков.

Російський рубль влітку увійшов до трійки найслабших світових валют. Долар станом на 14 серпня уже перескочив позначку у 101 російський рубль. У цих умовах Банк Росії вирішив не купувати іноземну валюту із серпня до кінця року. Так регулятор намагатиметься хоч якось знизити волатильність фінансового ринку.

За останні два роки основні постачальники трудових ресурсів для російського будівництва – Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан – стали орієнтуватися на інші ринки, включаючи Близький Схід, де також спостерігається попит на такі кадри. Якщо зарплати мігрантів-будівельників на російських об'єктах не зростатимуть, вони поїдуть в інші країни, впевнені експерти.

Будівельна галузь у Росії вже відчуває дефіцит кадрів. До лютого 2023 року ринку не вистачало 200 тис. робітників, а також 90 тис. осіб у сфері ЖКГ. Нестача робочої сили стає критичною: у листопаді 2022 року вона сягла рівня 12-15%, причиною чого стали і часткова мобілізація та війна загалом.

Про погіршення ситуації із нестачею робочої сили заявляв і Центральний Банк країни-агресора. Опитування підприємств, яке проводив регулятор, показало, що ця проблема гостро стоїть у сільському господарстві, сфері послуг, обробних виробництвах та автотранспортній торгівлі.

Забезпеченість працівниками у другому кварталі сягла локального мінімуму з першого кварталу 2020 року. Ринку не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і працівників із низькою кваліфікацією.

Нагадаємо, Центральний банк Росії заявив про ризик вичерпання Фонду національного добробуту через низькі нафтогазові доходи. Про це повідомляє The Moscow Times.

У проєкті грошово-кредитної політики на період з 2023 до 2026 року центробанк РФ пише, що «одним із головних факторів планування бюджетної політики на середньостроковому горизонті буде ризик вичерпання ліквідної частини коштів ФНБ».

«В умовах санкційного тиску на Росію та поступового циклічного зниження світових цін на сировину існує ймовірність тривалого збереження нафтогазових доходів нижче базового рівня навіть при помірному ослабленні рубля», – йдеться в документі.

На думку регулятора, якщо буде недостача від надходжень, то ФНБ змушений буде покривати цю різницю.

Центробанк РФ не виключає, що у випадку недостатнього надходження з доходів від нафти та газу йому доведеться підвищити податки для нафтогазового сектору.

Наразі банківський регулятор країни-агресорки розглядає три сценарії: «базовий», «з можливістю фрагментації» та «ризикований». Аналітики пояснили, що наразі для економіки РФ «немає ніякого іншого позитивного сценарію, ніж базовий».

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Теги: податки Узбекистан скандал Таджикистан Киргизстан ринок мігранти будівництво війна мобілізація

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