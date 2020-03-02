Китайський коронавірус не завадить австралійському Гран-прі Формули-1



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Гонка у Мельбурні відбудеться

За два тижні в Мельбурні стартує сезон-2020 у перегонах Формули-1

Гран-прі Австралії пройде 13-15 березня. Але ще до початку змагань було відмінено один з етапів – Гран-прі Китаю, також під загрозою гонка у Ханої. Все через спалах коронавірусу.

Звичайно, що на хвилі істерії навколо можливої пандемії COVID-19 лунали розмови про відміну Гран-прі. Тим не менше, організатори бадьоро рапортують, що причин для скасування шоу нема.

Організатори першого етапу Формули 1 в новому сезоні пообіцяли вжити жорстких заходів для забезпечення здоров'я всіх учасників і гостей. На думку організаторів етапу в Мельбурні, команди зможуть безперешкодно прилетіти до Австралії навіть з Італії, де посилюється епідемія коронавирусу. Саме про це йдеться в офіційному прес-релізі.

Зараз Австралія ввела обмеження на в'їзд в країну тільки для мандрівників з Китаю та Ірану - двох країн з найбільшим числом хворих коронавірусів COVID-19. Люди, що побували в цих державах, повинні провести хоча б 14 днів ще в якій-небудь країні, перш ніж Австралія погодиться їх впустити.

Третя та четверта країни цього списку - Італія та Республіка Корея - уникли подібних обмежень.

Зазначимо, що свої побоювання щодо можливості вчасно прибути до Австралії вже висловлювали італійські учасники Формули 1: Ferrari і AlphaTauri. При цьому «Скудерія» звертала увагу, що в разі її недопуску в країну під загрозою опиняться і команди, що використовують двигуни Ferrari.