У Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус



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У ЄС збільшили рівень ризику коронавірусу від помірного до високого

У Китаї епідемія коронавірусу йде на спад

У ЄС збільшили рівень ризику коронавірусу від помірного до високого. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – повідомляють на сторінці Телегарм-каналу про коронавірус.

Станом на 2 березня, у Великобританії ще четверо людей захворіли на коронавірус, загалом вже 40 осіб. Усі нові інфіковані приїхали з Італії.Сьогодні прем‘єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що держава має бути готова до подальшого поширення вірусу.

Також 150 працівників концерну BMW у Мюнхені (Німеччина) помістили на карантин через хворобу одного зі співробітників.Карантин триватиме 14 днів. Протягом цього часу люди залишатимуться вдома і уникатимуть контактів з іншими. Попри це, робота підприємства не зупинена.

У Росії вже шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом.Серед них троє евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess, яких тримають у Казані, і двоє китайців, які вже одужали. Новий випадок – мав подорож до Італії та повернувся у Москву.

У Білорусі зафіксували третій випадок коронавірусу

Від коронавірусу помер радник Верховного лідера Ірану.71-річний Мухамад Мірмухамадді (Mohammad Mirmohammadi) був членом Ради доцільності, яка давала поради Аятолі Хомейні. Загалом, в Ірані 1501 інфікований та 66 померли.

У Сінгапурі ще двоє нових виявлених інфікованих з історією подорожей в Китай. Разом кількість інфікованих становить 108, але вже 78 з них одужали, повідомляє міністерство здоров‘я держави.

З 89 інфікованих коронавірусом США: 44 евакуйованих з Diamond Princess; 42 заразилися всередині США від не визначених носіїв; 3 евакуйовані з Ухані.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19, – МОЗ