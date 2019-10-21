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    У Румунії перекинувся автобус з українцями

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    У Румунії перекинувся автобус з українцями

    В автобусі на момент аварії перебувало 46 пасажирів

    В районі румунського міста Бранешть (повіт Галац) автобус з українськими туристами в'їхав в опору, після чого перекинувся. Про це повідомляє видання Mediafax.

    Повідомляється, що в автобусі на момент аварії перебувало 46 пасажирів, які прямували з Греції до Одеси.

    Серйозних травм ніхто не отримав. Всіх громадян вже забрали іншим автобусом.

    Напередодні в Угорщині розбився автобус з українцями«Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шість осіб отримали важкі травми, чотири – легкі», - розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

    Також нагадаємо, що у жахливій аварії під Києвом загинула відома блогерка Олена Кузавіні. Наразі столичні поліцейські з'ясовують обставини смертельної автопригоди на Гостомельському шосе, під час якої загинула дівчина-водій мотоцикла.

    ДТП громадський транспорт Румунія водій українці
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