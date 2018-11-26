У Румунії заявили, що агресія Росії підриває безпеку всього регіону
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Румунія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води
Румунія висловила стурбованість у зв'язку з атакою російських кораблів на українські судна в Азовському морі.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Румунії в Twitter.
«Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону», - йдеться в повідомленні.
У МЗС підкреслили, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.
Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters.— MFA Romania (@MAERomania) 25 листопада 2018 р.
Як повідомлялося, Данія заявила про повну підтримку України.
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