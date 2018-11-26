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    У Румунії заявили, що агресія Росії підриває безпеку всього регіону

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    У ЄС стурбовані агресивними діями росіян в Азовському морі - У Румунії заявили, що агресія Росії підриває безпеку всього регіону
    У ЄС стурбовані агресивними діями росіян в Азовському морі

    Румунія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води

    Румунія висловила стурбованість у зв'язку з атакою російських кораблів на українські судна в Азовському морі.

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    Про це йдеться в повідомленні МЗС Румунії в Twitter.

    «Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону», - йдеться в повідомленні.

    У МЗС підкреслили, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.

    Як повідомлялося, Данія заявила про повну підтримку України.

    Також Канада засудила напад РФ на українські кораблі.

    У свою чергу Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    У Польщі заявили, що ситуація в Азовському морі ставить під загрозу безпеку ЄС.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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