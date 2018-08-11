У Сенцова можуть відмовити внутрішні органи у будь-який момент - адвокат



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Олег Сенцов

Четверта криза залежить від індивідуальних особливостей організму і може трапитися як через місяць, так і завтра

Адвокат незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що точний прогноз про його стан здоров'я дати неможливо, але четверта криза внаслідок голодування може супроводжуватися відмовою внутрішніх органів. Про це адвокат сказав в ефірі «Радіо Крим.Реалії» увечері у п'ятницю, 10 серпня.

«Четверта криза вже буде супроводжуватися тим, що будуть відмовляти внутрішні органи. Третя криза небезпечна тим, що на тлі голодування органи починають потихеньку готуватися до відмови, людині стає погано - що і відбувається з Олегом. Лікарі самі кажуть йому, що четверта криза залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона може трапитися завтра, або через тиждень, або через місяць», - зазначив адвокат.

Керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров заявив, що примусове годування не можна назвати рятівним рішенням для Сенцова.

«Примусове годування прирівнюється європейським судом до тортур і чинить негативний вплив на ослаблений організм, незважаючи на потрапляння в нього поживних речовин. Тому тут велике питання, добре це чи погано. Примусове годування не є гарантією порятунку життя Сенцова», - зазначив Захаров.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

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