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    У Сирії в результаті теракту загинули 16 людей

    • Розсилка
    У Сирії в результаті теракту загинули 16 людей
    Фото: cnnturk.com

    Вибух стався у центрі міста Аазаз, неподалік кордону з Туреччиною

    Унаслідок вибуху в районі міста Аазаз провінції Алеппо, що на північному заході Сирії, неподалік кордону з Туреччиною, загинуло 16 людей.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    «16 цивільних осіб загинули в результаті вибуху автомобіля, нашпигованого вибухівкою, у центрі міста Аазаз, неподалік кордону з Туреччиною», - повідомляє телеканал з посиланням на місцеві джерела.

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    Як інформує Son Haberler, дев'ять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалі, що перебувають у важкому стані, направлені до лікарні на території Туреччини.

    Наразі місце інциденту оточене силами безпеки, жодна з терористичних організацій поки не взяла відповідальність за теракт.

    Як відомо, протягом останнього місяця спостерігається ескалація боїв в сирійській провінції Ідліб, що призвело до загибелі 948 людей, близько третини з них – цивільні.

    Також нагадаємо, що напередодні армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. 

    Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

    Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

    Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії

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