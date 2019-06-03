У Сирії в результаті теракту загинули 16 людей
Вибух стався у центрі міста Аазаз, неподалік кордону з Туреччиною
Унаслідок вибуху в районі міста Аазаз провінції Алеппо, що на північному заході Сирії, неподалік кордону з Туреччиною, загинуло 16 людей.
Про це повідомляє CNN Turk.
«16 цивільних осіб загинули в результаті вибуху автомобіля, нашпигованого вибухівкою, у центрі міста Аазаз, неподалік кордону з Туреччиною», - повідомляє телеканал з посиланням на місцеві джерела.
Як інформує Son Haberler, дев'ять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалі, що перебувають у важкому стані, направлені до лікарні на території Туреччини.
Наразі місце інциденту оточене силами безпеки, жодна з терористичних організацій поки не взяла відповідальність за теракт.
Як відомо, протягом останнього місяця спостерігається ескалація боїв в сирійській провінції Ідліб, що призвело до загибелі 948 людей, близько третини з них – цивільні.
Також нагадаємо, що напередодні армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.
Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.
Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.