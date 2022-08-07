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«Гарматне м'ясо»: Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
«Гарматне м'ясо»: Гайдай розповів, як Росія використовує в'язнів на фронті
Росіяни використовують мобілізованих з тюрем, як гарматне м'ясо
фото із відкритих джерел

Ув'язнені не проходять жодної підготовки та не мають нормальної зброї

Російська загарбницька армія використовує ув'язнених для виявлення вогневих позицій Збройних сил України. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, росіяни використовують свіжомобілізованих з тюрем, як гарматне м'ясо. Таких людей постійно використовують на лінії вогню, внаслідок чого вони регулярно гинуть.

«Справа в тому, що використовують свіжомобілізованих – неважливо звідки, з окупованої території або з в'язниць, - їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню, і вони просто як витратний матеріал відразу гинуть», – пояснив Гайдай.

Очільник області заявив, що ув'язнені не проходять жодної підготовки, не мають нормальної зброї, а їх головне завдання виявити позиції українських військових.

«Загиблих з ПВК не обліковують», – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

Додамо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Теги: Сергій Гайдай мобілізація Луганщина окупанти

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