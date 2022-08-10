Луганщина: ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках

У жодному із захоплених міст за три-чотири місяці загарбниками не відновлено нічого

Рашисти здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації

Російські загарбники не мають обіцяних перемог на фронті та втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти обіцяли людям, що залишилися, відбудову улюбленими ними «комуністичними темпами». Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі Попасну, згодом увійшли у місто. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не прийняли рішення залишити все, як є – тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт. За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначає, що місцеве населення поступово зневірюється в цих чисельних обіцянках. Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови і спробували повернутися в рідні міста. Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається.

«Не можуть росіяни похизуватися і обіцяними успіхами на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону», – додає голова ОВА.

Лише за минулу добу окупанти здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти.

Уночі 9 серпня ворогом запущені ще п’ять ракет, проведено вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі загарбники спробували атакувати танками.

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.