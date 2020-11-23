Байден визначився з кандидатурою на посаду постпреда США при ООН – ЗМІ

Демократи також закликають Джо Байдена зробити уряд більш «різноманітним»

Обраний президентом США Джо Байдена скоріше за все призначить на посаду постійного представника США при ООН Лінду Томас-Грінфілд. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Лінда Томас-Грінфілд працювала помічником держсекретаря у справах Африки. Як вказує видання, це рішення буде логічним через обіцянку Байдена призначити різноманітний в етнічному плані уряд. Демократи також закликають Байдена призначити кілька латиноамериканців на ключові посади в Білому домі.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливість призначення на посаду постпреда США при ООН Гілларі Клінтон.

За даними ЗМІ, на посаду держсекретаря Байден розглядає колишнього чиновника з адміністрації експрезидента США Барака Обами Тоні Блінкена. Очікується, що ім’я номінанта офіційно оголосять наступного тижня.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.