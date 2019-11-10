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    У світі

    У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію Warner Brothers

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    Евакуація людей була проведена на території кіностудії Warner Brothers&nbsp; - У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію Warner Brothers
    Евакуація людей була проведена на території кіностудії Warner Brothers 
    Фото: Burbank Police Department

    В районі Лос-Анджелеса горять ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios

    Евакуація людей була проведена в суботу на території кіностудії Warner Brothers на північний схід від Лос-Анджелеса (Каліфорнія) через природну пожежу.

    Про це повідомляє Los Angeles Times.

    Евакуація була проведена в цілях обережності. Пожежу гасять близько 230 співробітників служби пожежної охорони. Один з них постраждав і був госпіталізований.

    Інформації про пошкодження вогнем в даному районі будь-яких будівель не надходило. Безпосередньої загрози для будівель немає.

    Згідно з останніми даними служби пожежної охорони, в даний час в районі Лос-Анджелеса горять ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios, а також Гріффіт-парку.

    Як повідомлялося, в Австралії вирують небувалі лісові пожежі. Двоє людей загинули, семеро зникли безвісти.

    Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки на всій території штату Каліфорнія в зв’язку з масштабними лісовими пожежами введено режим надзвичайної ситуації.

    пожежа США
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