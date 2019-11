У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію Warner Brothers

В районі Лос-Анджелеса горять ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios

Евакуація людей була проведена в суботу на території кіностудії Warner Brothers на північний схід від Лос-Анджелеса (Каліфорнія) через природну пожежу.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Евакуація була проведена в цілях обережності. Пожежу гасять близько 230 співробітників служби пожежної охорони. Один з них постраждав і був госпіталізований.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM