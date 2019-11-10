У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію Warner Brothers



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Евакуація людей була проведена на території кіностудії Warner Brothers Фото: Burbank Police Department

В районі Лос-Анджелеса горять ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios

Евакуація людей була проведена в суботу на території кіностудії Warner Brothers на північний схід від Лос-Анджелеса (Каліфорнія) через природну пожежу.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Евакуація була проведена в цілях обережності. Пожежу гасять близько 230 співробітників служби пожежної охорони. Один з них постраждав і був госпіталізований.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) November 9, 2019

Інформації про пошкодження вогнем в даному районі будь-яких будівель не надходило. Безпосередньої загрози для будівель немає.

Згідно з останніми даними служби пожежної охорони, в даний час в районі Лос-Анджелеса горять ліси недалеко від кіностудії і парку атракціонів Universal Studios, а також Гріффіт-парку.

Як повідомлялося, в Австралії вирують небувалі лісові пожежі. Двоє людей загинули, семеро зникли безвісти.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки на всій території штату Каліфорнія в зв’язку з масштабними лісовими пожежами введено режим надзвичайної ситуації.