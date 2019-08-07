Як Зеленський намагався розчулити кримських татар в Туреччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Промова Зеленського під час зустрічі з представниками кримськотатарської громади в Анкарі була палкою, хоча і зачитувалась з папірця

Одна із перших зустрічей Володимира Зеленського в Туреччині відбулась з представниками української та кримськотатарської громад. Більшу частину свого виступу перед діаспорою він присвятив спогадам депортації 1944 року та окупації Криму в 2014 році.

Він пригадав, яких бід натерпілись кримські татари під час депортації 18 травня 1944 року, навів приклад, коли мати не могла забрати свою дитину з дому.

«Здавалося, усі можливі лиха, що можуть випасти на долю одного народу, вже позаду. Але у 2014 році лихо повернулось. Сьогодні Росія зразка XXI сторіччя знову несе біль та горе на Кримську землю, вдаючись до ганебних репресій», - розповів президент, приводячи приклади вже з сучасної історії.

Він пообіцяв, що «не втомиться привертати увагу світової спільноти до порушень прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму».

«Запевняю усіх вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами», - заявив Зеленський.

Він висловив впевненість, що настане день, коли Крим обов’язково повернеться до України. «І роз’єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом і пісня «Ей гузель Кирим» (Ey Güzel Qırım) буде лунати тільки як давній спогад про усі тяжкі випробування, що випали на долю вашого народу і надалі в його історії будуть тільки щасливі світанки», - оптимістично закінчив президент.

Після цього він закликав діаспору долучатися до розбудови нової України.

«Моя команда поставила дуже амбітні цілі. Ми хочемо збудувати таку Україну, до якої наші люди будуть з радістю повертатися із закордонних заробітків та пошуків кращого життя. І я хотів би, щоб ми активно долучилися до творення цієї нової України разом з вами. Нам дуже потрібна ваша допомога. Дякую вам усім. Слава Україні!», - завершив свій виступ Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні почався візит Володимира Зеленського до Туреччини, під час якого він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом Ердоганом він обговорить окупацію Криму та регулярні злочинні порушення прав кримських татар і українців з боку Росії.