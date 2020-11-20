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    У Сумах на виборах переміг чинний мер

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    За Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від &laquo;Євросолідарності&raquo; Вадима Акперова ─ 16 567 виборців - У Сумах на виборах переміг чинний мер
    За Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від «Євросолідарності» Вадима Акперова ─ 16 567 виборців

    Олександр Лисенко вперше був обраний мером Сум у 2014 році

    У Сумах на місцевих виборах перемогу отримав чинний мер Олександр Лисенко (ВО «Батьківщина»). Про це повідомила Сумська міськрада.

    Зазначається, що Лисенко став мером за результатами голосування у другому турі місцевих виборів.

    Відповідно до затвердженого протоколу міськвиборчкому, за Олександра Лисенка (ВО «Батьківщина») проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від «Євросолідарності» Вадима Акперова ─ 16 567 виборців.

    Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

    Як повідомлялося 16 листопада, за попередніми результатами у Сумах за Лисенка проголосували близько 61% виборців.

    Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. Найвища – у Кам'янці-Подільському – 34,29%, натомість найменше виборців прийшло у Сумах – 19,02%.

    Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

    До слова, 22 листопада у неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів.

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      Теги: Суми вибори міськрада мер українці Волинська область
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