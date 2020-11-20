У Сумах на виборах переміг чинний мер

За Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від «Євросолідарності» Вадима Акперова ─ 16 567 виборців

Олександр Лисенко вперше був обраний мером Сум у 2014 році

У Сумах на місцевих виборах перемогу отримав чинний мер Олександр Лисенко (ВО «Батьківщина»). Про це повідомила Сумська міськрада.

Зазначається, що Лисенко став мером за результатами голосування у другому турі місцевих виборів.

Відповідно до затвердженого протоколу міськвиборчкому, за Олександра Лисенка (ВО «Батьківщина») проголосували 26 446 виборців, а за кандидата від «Євросолідарності» Вадима Акперова ─ 16 567 виборців.

Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був обраний знову.

Як повідомлялося 16 листопада, за попередніми результатами у Сумах за Лисенка проголосували близько 61% виборців.

Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. Найвища – у Кам'янці-Подільському – 34,29%, натомість найменше виборців прийшло у Сумах – 19,02%.

Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

До слова, 22 листопада у неділю в 11 містах обиратимуть мерів: список кандидатів.