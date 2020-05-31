На Буковині за добу виявили 28 нових випадків Covid-19, одужали 16 осіб



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Чернівецький обласний лабораторний центр дослідив сьогодні 339 зразків на Covid-19

Загалом від першого встановленого випадку коронавірусом були інфіковані 3377 мешканців Буковини

У Чернівецькій області за добу виявили 28 випадків зараження коронавірусом, водночас 16 мешканців області одужали від Covid-19.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 31 травня, 339 зразків. Як результат – 28 нових випадків захворювання на коронавірус», – написав очільник області.

Водночас, додав він, що 16 буковинців одужали від Covid-19 – вони двічі отримали негативний результат тесту.

«Із 1 червня в Україні – чергове послаблення карантину. Однак наша область до нього поки що не готова. І число нових випадків, і завантаженість госпітальних баз поки що залишаються досить значними. Тому будьте обережні», – наголосив Осачук.

Загалом від першого встановленого випадку коронавірусом були інфіковані 3377 мешканців Буковини.

Нагадаємо, у лікарнях Чернівецької області станом на 30 травня 2020 року перебувало 470 людей. Із них у 177 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Коронавірус в Україні

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Померли 708

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.