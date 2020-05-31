На Буковині за добу виявили 28 нових випадків Covid-19, одужали 16 осіб
Загалом від першого встановленого випадку коронавірусом були інфіковані 3377 мешканців Буковини
У Чернівецькій області за добу виявили 28 випадків зараження коронавірусом, водночас 16 мешканців області одужали від Covid-19.
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 31 травня, 339 зразків. Як результат – 28 нових випадків захворювання на коронавірус», – написав очільник області.
Водночас, додав він, що 16 буковинців одужали від Covid-19 – вони двічі отримали негативний результат тесту.
«Із 1 червня в Україні – чергове послаблення карантину. Однак наша область до нього поки що не готова. І число нових випадків, і завантаженість госпітальних баз поки що залишаються досить значними. Тому будьте обережні», – наголосив Осачук.
Загалом від першого встановленого випадку коронавірусом були інфіковані 3377 мешканців Буковини.
Нагадаємо, у лікарнях Чернівецької області станом на 30 травня 2020 року перебувало 470 людей. Із них у 177 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.
-
Всього23672
-
Хворіють13426
-
Одужали9538
-
Померли708
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.