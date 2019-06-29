У Вакарчука похвалились, що мають доступ до телеканалів Пінчука, Ахметова і Коломойського



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Команда Святослава Вакарчука Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У партії «Голос» скаржаться на медійну блокаду лише на місцевому рівні

Партії Вакарчука бракує доступу до місцевих інформаційних ресурсів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

«На національному рівні через те, що у нас різні медіахолдинги різні контролюють фінансові групи, є певна конкуренція. Багато власників цих холдингів страшенно переживають за те, щоб влада вчергове не була монополізована. Ми, наприклад, не взявши на себе зобов’язань перед Пінчуком, Ахметовим, Коломойським, маємо доступ до їхніх телеканалів. А от для мажоритарників доступ до місцевих медіа переважно закритий», - зазначив він.

Юрчишин також поскаржився на те, що в «Голосі» не змогли якісно організувати процес відбору мажоритарників на Сході. «Це дуже складно, бо значна частина людей, до кого ми зверталися, відмовилися з аргументацією, що шансів у них нема в проросійських регіонах. Кандидати з проросійських сил будуть там зі старту мати перевагу плюс там сильні позиції «Слуги народу». Тому зараз ми в цих регіонах шукаємо самовисуванців чи представників інших політичних сил, які гідно можуть конкурувати з олігархами-гречкосіями, і будемо їх підтримувати. Ми для себе залишили таку можливість», - розказав заступник голови партії «Голос».

«Главком» аналізував списки ваших мажоритарників, але в фінальному варіанті, який був поданий до ЦВК, відбулися певні зміни. Відповідаючи на питання, з чим вони пов’язані, можливо, з тим, що «Голос» домовився не конкурувати з якимись силами на певних округах, Юрчишин підкреслив, що партія «Голос» не домовлялася з іншими політичними силами.

«Насправді частина мажоритарників, проаналізувавши свої можливості, просто сказали, що, напевно, краще допоможуть партії в іншому форматі. Частину людей, щодо яких знайшли негатив, ми відкликали. Плюс частина, розуміючи, що в їхній біографії є певні речі, які можна негативно підсвітити, самі вирішили не йти, щоб не нести загрози партії. На жаль, у нас навіть остання президентська кампанія показує, наскільки легко політики старої формації намагаються використовувати всі ці чорні фейки та негативну пропаганду. А мажоритарка більш відкрита для негативних кампаній, бо дуже персоналізована», - резюмував він.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.