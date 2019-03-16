У YouTube пояснили, чому заблокували канал Зеленського



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Канал Зеленського на Youtube не працював кілька годин

YouTube-канал шоумена та кандидата в президенти Володимира Зеленського заблокували через масові скарги.

Про це повідомили у штабі Зеленського.

«Нарешті ми отримали офіційну відповідь від Youtube чому наш канал було заблоковано. Причина нікого не здивувала — масові скарги ботів. Але ж правда буде завжди на стороні тих, хто не бреше», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня YouTube заблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського з формулюванням «неодноразові порушення щодо спаму, оманливого вмісту чи інші відхилення від своєї політики.

Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс Зеленського.