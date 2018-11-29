У захопленні українських кораблів брали участь два колишніх СБУшника



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Росіяни захопили три українських кораблі

У Службі безпеки не назвали імен колишніх співробітників, які зрадили державі

Два колишніх співробітники Служби безпеки України причетні до захоплення українських суден поблизу анексованого Росією Криму.

Про це сказав заступник голови СБУ Олег Фролов на брифінгу у четвер, відповідаючи на запитання журналістів.

«Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання з захоплення наших суден. Ця інформація є», – підтвердив він.

Іншої інформації про це Фролов не надав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці. «Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході», - додав він.

Нагадаємо, начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що серед 24 українських військових, затриманих росіянами, – двоє представляють СБУ.