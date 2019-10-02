У МЗС Росії прокоментували узгодження «формули Штайнмайєра»



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Москва сподівається, що узгодження «формули Штайнмаєра» дасть поштовх реалізації Мінських домовленостей

У міністерстві закордонних справ Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.

Про це написала у Facebook офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Позитивно оцінюємо узгодження Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому», - заявила Захарова.

За її словами, Москва сподівається, що узгодження «формули Штайнмаєра» дасть поштовх реалізації Мінських домовленостей.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.