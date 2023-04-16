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Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 
фото ілюстративне

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала цивільна особа

У суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 

Про це інформує ОК «Північ». 


«Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС», – йдеться в повідомленні.  

Приблизно о 23:30 авіація РФ вдарила по підприємству в місті Семенівка. За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання. 

До слова, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

Теги: війна Сумщина Чернігівщина ворог авіаудар авіація

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