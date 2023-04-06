Під Сімферополем спалахнула масштабна пожежа з вибухами (відео)
Пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів
Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляють про звуки вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
За одними даними, пожежа виникла в селі Перове, нібито на птахофабриці. Інші джерела повідомляють, що горить аеропорт «Заводське».
Водночас мешканці Сімферополя на відео кажуть про звуки вибухів. Російська влада наразі не коментувала інцидент.
Пізніше рятувальники повідомили росЗМІ, що пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.
До слова, 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.
Раніше повідомлялося, що окупанти за кілька тижнів звели в Криму мережу окопів і загороджень.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.
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