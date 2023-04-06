Під Сімферополем спалахнула масштабна пожежа з вибухами (відео)

Пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів

Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляють про звуки вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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За одними даними, пожежа виникла в селі Перове, нібито на птахофабриці. Інші джерела повідомляють, що горить аеропорт «Заводське».

Водночас мешканці Сімферополя на відео кажуть про звуки вибухів. Російська влада наразі не коментувала інцидент.

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Пізніше рятувальники повідомили росЗМІ, що пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.

До слова, 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.

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Раніше повідомлялося, що окупанти за кілька тижнів звели в Криму мережу окопів і загороджень.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.