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    Шмигаль збирає міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу

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    9 жовтня глава уряду проведе термінову нараду - Шмигаль збирає міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу
    9 жовтня глава уряду проведе термінову нараду

    Ситуація з коронавірусом в Україні стає загрозливою

    У п’ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе позачергову селекторну нараду через зростання захворюваності на Covid-19.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.

    За інформацією співрозмовника, на нараду збирають всіх голів обласних державних адміністрацій, міністрів, а також секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Після наради з головами ОДА проведуть засідання Кабміну і, можливо, засідання Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 — померли від ускладнень.

    За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

    ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.


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