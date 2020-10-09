Шмигаль збирає міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу



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9 жовтня глава уряду проведе термінову нараду

Ситуація з коронавірусом в Україні стає загрозливою

У п’ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе позачергову селекторну нараду через зростання захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.

За інформацією співрозмовника, на нараду збирають всіх голів обласних державних адміністрацій, міністрів, а також секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Після наради з головами ОДА проведуть засідання Кабміну і, можливо, засідання Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей — 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 — померли від ускладнень.

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.





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