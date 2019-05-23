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    Політика

    Мінюст просить Адміністрацію президента провести люстраційну перевірку команди Зеленського (документ)

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    Глава Адміністрації президента Андрій Богдан працював в Кабміні Азарова - Мінюст просить Адміністрацію президента провести люстраційну перевірку команди Зеленського (документ)
    Глава Адміністрації президента Андрій Богдан працював в Кабміні Азарова
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Мінюсті не виключають, що підуть в суд, якщо на Банковій відмовляться виконувати закон щодо люстрації

    Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента надати копії трудових книжок (послужний список) та інформацію щодо початку проведеної перевірки стосовно шести чиновників. Про це у Facebookнаписав заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

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    В Мінюсті хочуть знати, чи підпадають під люстраціє глава Адміністрації Андрій Богдан та його заступники Сергій Трофімов, Юрій Костюк, Кирило Тимошенко, Руслан Рябошапка та Вадим Пристайко.

    «Сьогодні направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента. Суб’єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і у випадку виявлення факту застосування заборон… має звільнити таку особу та надіслати це рішення Міністерству юстиції», - пояснив процедуру Петухов.

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    Мінюст просить Адміністрацію президента провести люстраційну перевірку команди Зеленського (документ)
    Мінюст просить Адміністрацію президента провести люстраційну перевірку команди Зеленського (документ)

    У випадку невиконання вимог закону, остаточне рішення має приймати суд і в МІнюсті не виключаємо такого варіанту, додав він.

    Нагадаємо, призначений главою Адміністрації президента Андрій Богдан працював заступником міністра юстиції, а в часи президентства Віктора Януковича займав посаду уповноваженого Кабміну з  питань антикорупційної політики. 

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    Андрій Богдан заявляв, що під закон про люстрацію він потрапив абсолютно несправедливо і що глава Адміністрації президента і його заступники виведені з державної служби, і тому не підпадають під люстрацію.

    21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

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