Мінюст просить Адміністрацію президента провести люстраційну перевірку команди Зеленського (документ)



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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан працював в Кабміні Азарова Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В Мінюсті не виключають, що підуть в суд, якщо на Банковій відмовляться виконувати закон щодо люстрації

Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента надати копії трудових книжок (послужний список) та інформацію щодо початку проведеної перевірки стосовно шести чиновників. Про це у Facebookнаписав заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

В Мінюсті хочуть знати, чи підпадають під люстраціє глава Адміністрації Андрій Богдан та його заступники Сергій Трофімов, Юрій Костюк, Кирило Тимошенко, Руслан Рябошапка та Вадим Пристайко.

«Сьогодні направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента. Суб’єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і у випадку виявлення факту застосування заборон… має звільнити таку особу та надіслати це рішення Міністерству юстиції», - пояснив процедуру Петухов.

У випадку невиконання вимог закону, остаточне рішення має приймати суд і в МІнюсті не виключаємо такого варіанту, додав він.

Нагадаємо, призначений главою Адміністрації президента Андрій Богдан працював заступником міністра юстиції, а в часи президентства Віктора Януковича займав посаду уповноваженого Кабміну з питань антикорупційної політики.

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Андрій Богдан заявляв, що під закон про люстрацію він потрапив абсолютно несправедливо і що глава Адміністрації президента і його заступники виведені з державної служби, і тому не підпадають під люстрацію.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.