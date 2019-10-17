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    У Зеленського з гумором покарали винного у помилці з Латвією та Литвою

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    16 жовтня Зеленський здійснив візит до Латвії - У Зеленського з гумором покарали винного у помилці з Латвією та Литвою
    16 жовтня Зеленський здійснив візит до Латвії

    Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок

    Працівник Офісу президента, який допустив помилку, написавши, що президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Литві, отримав стягнення.

    Про це 17 жовтня повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Учора в дописі на акаунті Офісу президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок», - написав Тимошенко.

    Як відомо, пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.

    Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.

    До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.

    Латвія Володимир Зеленський президент Кирило Тимошенко Офіс президента
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