У Зеленського з гумором покарали винного у помилці з Латвією та Литвою



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16 жовтня Зеленський здійснив візит до Латвії

Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок

Працівник Офісу президента, який допустив помилку, написавши, що президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Литві, отримав стягнення.

Про це 17 жовтня повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Учора в дописі на акаунті Офісу президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок», - написав Тимошенко.

Як відомо, пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Зеленський перебував із офіційним візитом в Латвії.

До слова, українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.