Пандемія коронавірусу: РНБО оцінила терміни вакцинації всіх українців

Для тотального вакцинування необхідна популяризація цієї процедури серед населення, заявили у РНБО

Масова вакцинація населення вимагає ретельної попередньої підготовки

Усіх українців можуть вакцинувати від коронавірусу вже до кінця 2021 року, але до цього потрібно добре підготуватися.

Про це у понеділок заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

За його словами, кожна країна у світі зацікавлена, щоб вакцинувалися люди у всіх інших державах. Щоб масова вакцинація пройшла успішно в Україні, потрібно провести пропаганду вакцинації від коронавірусу.

«Перед нами стоять завдання – спочатку забезпечити самою вакциною. Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року. Але потрібна вакцинальна пропаганда, тому що і в Україні, і у світі багато людей, які проти вакцинації», – підкреслив Комісаренко.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.