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    The National Interest: Москва покарає Україну після запуску «Північного потоку-2»

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    У США стверджують, що&nbsp;реалізація російського проєкту дозволить Москві обмежувати транзит газу через Україну - The National Interest: Москва покарає Україну після запуску «Північного потоку-2»
    У США стверджують, що реалізація російського проєкту дозволить Москві обмежувати транзит газу через Україну
    Фото: Nord Stream 2

    «Північний потік-2» ставить під загрозу економічну, енергетичну та національну безпеку Центральної та Східної Європи

    Американський оглядач Джон Рюль в статті для журналу The National Interest заявив, що незабаром після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» Росія зможе покарати Україну.

    На думку журналіста, реалізація проєкту дозволить Москві обмежувати транзит газу через Україну і при цьому не зачіпати інтереси своїх західноєвропейських клієнтів. Автор підкреслив, що в такому випадку у європейських країн зменшиться бажання виступати як посередники.

    Він також додав, що після завершення газопроводу Київ не зможе розраховувати на широке міжнародне «обурення» через нові для нього обставин.

    «Північний потік-2» ставить під загрозу економічну, енергетичну та національну безпеку Центральної та Східної Європи, зокрема, України і Польщі, резюмував оглядач.

    У The National Interest відзначають, що країни Європейського союзу завдяки даному проєкту залишаються залежні від поставок газу з Росії.

    До слова, Росія продовжує обмежувати поставки палива в Європу.

    Раніше Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

    Також польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

    21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

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    Теги: Росія енергетика США газ транзит Україна Північний потік-2
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    The National Interest: Москва покарає Україну після запуску «Північного потоку-2»