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    Лікарі вакцинували першою дозою 15% населення Німеччини

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    Дослідження свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу - Лікарі вакцинували першою дозою 15% населення Німеччини
    Дослідження свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу

    Очікується, що скоро темпи щеплення знову тимчасово скоротяться

    У Німеччині щеплення від коронавірусу першою дозою отримали вже 15% населення.

    Про це свідчать останні дані Інституту Роберта Коха, – повідомляє DPA.

    Станом на суботу 10 квітня, щеплення першою дозою отримали 12,7 млн осіб.

    Другий укол отримали вже 4,9 млн, або 5.9% населення.

    Дані декількох досліджень свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу.

    Після того, як у Німеччині до процесу вакцинації залучили лікарів-практиків, щоденна кількість вакцинацій протягом останнього тижня суттєво збільшилася і в четвер досягла понад 700 тисяч щеплень на день.

    Втім, очікується, що скоро темпи знову тимчасово скоротяться – через доступність меншої кількості доз у середині місяця.

    Тим часом президент німецької асоціації екстреної допомоги Divi Гернот Маркс у п’ятницю попередив, що ситуація в лікарнях викликає стурбованість – через великий наплив коронахворих.

    Берлінська клініка «Шаріте» повідомила про суттєве зростання хворих у реанімаціях в останні 2 тижні.

    У суботу Інститут Роберта Коха повідомив про 24097 нових заражень та 246 смертей. Показник захворюваності за останні 7 днів становив 120,6 випадків на 100000 населення.

    Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.

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    Теги: Німеччина хвороби щеплення населення
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