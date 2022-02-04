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    Чехія знімає коронавірусні обмеження

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    Мешканці країни, які не зробили щеплення від Covid-19, зможуть відвідувати громадські місця - Чехія знімає коронавірусні обмеження
    Мешканці країни, які не зробили щеплення від Covid-19, зможуть відвідувати громадські місця
    фото з відкритих джерел

    У середині лютого скасують масове тестування на робочих місцях і в школах

    Уряд Чехії з 9 лютого послаблює карантинні обмеження. Зокрема, в Чехії скасують заборону на відвідування громадських місць для невакцинованих від коронавірусу жителів. Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністра Чехії Петр Фіала.

    «Враховуючи поточний розвиток епідеміологічної ситуації, уряд з 9 лютого скасує обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації або лікарську довідку про перенесене захворювання при вході в ресторани, підприємства сфери послуг, а також на культурні та спортивні заходи», – сказав він.

    За словами Фіали, наступним кроком уряду на шляху до нормального життя стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах. Цю норму планують скасувати з 18 лютого.

    Нагадаємо, нещодавно Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.

    Тим часом вчора в Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

    Днями стало відомо, що медичні відходи, пов'язані з Covid-19, становлять небезпеку – ВООЗ.

    Також глава МЗС Британії підхопила коронавірус.

    До слова, Німеччина запровадила жорсткіші правила в'їзду для українців.

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    Теги: Чехія уряд коронавірус
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    Чехія знімає коронавірусні обмеження