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    Думки вголос

    У Києві знову «загубили» хворих на Covid-19

    Ситуація з коронавірусом не покращується - У Києві знову «загубили» хворих на Covid-19
    Ситуація з коронавірусом не покращується
    фото: moz.gov.ua

    Чому позитивні ПЦР тести не вносять до статистики?

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    Сегодня в Украине зафиксирован новый рекорд новых случаев – 39 620.

    И это при том что позитивных ПЦР тестов было получено почти 58 тысяч. Ну ничего страшного, 19 тысяч внесут в марте. Не надо нагнетать панику как сказал президент.

    В данном контексте всем пример подает Киев. Позитивных ПРЦ вчера было получено 8371, а новых случаев сегодня объявили всего 2437

    Почти шесть тысяч просто потерялись, это не новые больные, это просто тесты. Главное не волноваться и правильно рисовать статистику, я так понял что в Киеве вообще не может быть в день больше 2500 больных. Такова воля партии и президента, и не нужно здесь нагнетать. Ну и что что с начала года по Киеву получено 92 тысячи ПЦР(+) а новых случаев зарегестрировано всего 41 тысяча. Ничего страшного. Подумаешь 51 тысяча каких-то бехозных тестов. Наплевать. Главное что в Киеве в день всего порядка 2,5 тыс больных. И нет никаких 8-10 тысяч. Главное без паники.

    А вообще нам всем тупо врут с этой статистикой по Киеву. Причем нагло, цинично, и в открытую. Ляшко вообще на это не реагирует. Хотя киевский городской лабораторный центр состоит в структуре МОЗа. И Ляшко как министр не пожелал разбираться с данной ситуацией. Да и вообще, хватит уже тестировать, нечего народ пугать этими тысячами (злая ирония).

    Одним словом когда вам все эти деятели будут рассказывать про эпидемиологическую ситуацию, все цирфы умножайте на два или даже на три.

    Жаль что партия власти не понимает, что при таком вранье с числом больных, и занижении данных, их рейтинг будет точно так же меняться обратно пропорционально нарисованным цифрам.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ статистика вакцинація коронавірус
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    У Києві знову «загубили» хворих на Covid-19