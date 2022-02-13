Україна скликає термінову зустріч із Росією

«Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок », – Кулеба

Росія так і не надала даних щодо своїх військ протягом раніше відведених в рамках Віденського документа 48 годин

Україна скликає термінову зустріч з Росією та рештою країн-учасниць Віденського документа з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях. Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Росія так і не надала даних щодо своїх військ протягом раніше відведених в рамках Віденського документа 48 годин.

«Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму», – написав Кулеба.

Він додав, що якщо «Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць».

Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала протягом 48 годин надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», – 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.