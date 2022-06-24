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    Соціум

    Падіння російського літака Іл-76: з’явилися подробиці

    На місці падіння почалася пожежа, повітряне судно пошкодило лінії електропередач - Падіння російського літака Іл-76: з’явилися подробиці
    На місці падіння почалася пожежа, повітряне судно пошкодило лінії електропередач
    фото скріншот відео

    Екіпажу вдалося приземлити вантажний літак у полі

    Екіпаж військово-транспортного літака Іл-76, який зазнав аварії в Рязані, до останнього відводив несправне повітряне судно, щоб не пошкодити житлові будинки. Про це повідомив губернатора російського регіону Павло Малков у Telegram.

    Він підкреслив, що екстрені служби Рязанської області спрацювали оперативно, рятуючи членів екіпажу Іл-76, які вижили. Нагадаємо, на борту було дев’ять людей, четверо загинули.

    Екіпажу вдалося приземлити вантажний літак у полі, що дозволило уникнути руйнувань і жертв серед мирних громадян, уточнив губернатор.

    «Рязанські медики надають допомогу п'ятьом постраждалим внаслідок падіння літака. Зараз їхній стан стабільний, але важкий», – зазначив Малков.

    Про те, що військово-транспортний літак Іл-76 розбився в районі Михайлівського шосе міста Рязані, стало відомо вранці в п'ятницю, 24 червня. Загинули четверо людей, ще п'ятеро постраждали. На місці падіння почалася пожежа, повітряне судно пошкодило лінії електропередач, через що кілька районів залишилися без світла.

    Як повідомлялося, вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань.

    За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 без вантажу здійснив жорстку посадку в Рязанській області через несправність двигуна під час тренувального польоту.

    Російські Telegram-канали повідомляють, що літак вилетів з аеропорту Дягілєво і практично відразу загорівся.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Міноборони РФ літак Україна окупація #stoprussia
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    Падіння російського літака Іл-76: з’явилися подробиці