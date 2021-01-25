Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна

У 2020/2021 маркетинговому році Мінсільгосп США прогнозує експорт зернових із України 45,81 млн тонн при врожаї 64,21 млн тонн

У 2019/2020 маркетинговому році за обсягом експорту всіх зернових культур Україна пропустила вперед лише США, – Качка

Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зернових за обсягом сукупного експорту 2019/2020 маркетингового року. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, пише пресслужба Мінекономіки.

Згідно з даними, озвученими на 52 сесії Міжнародної ради з зерна, зокрема Україна посіла друге місце за обсягом постачань ячменю, четверте ‒ за кукурудзою і п’яте ‒ за пшеницею.

«За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала «срібним призером», пропустивши вперед лише США», ‒ прокоментував підсумки сесії Качка.

За його словами, Україна має потенціал подальшого нарощування виробництва та експорту зернових.

За оцінками Мінсільгоспу США, чиї дані використовувалися для складання рейтингу, минулого маркетингового року Україна експортувала:

21,01 млн тонн пшениці при врожаї 29,17 млн тонн,

28,93 млн тонн кукурудзи при врожаї 35,89 млн тонн,

загалом експорт зернових становить 55,09 млн тонн при врожаї 75,72 млн тонн.

Цього маркетингового року (2020/2021) Мінсільгосп США прогнозує експорт зернових із України 45,81 млн тонн при врожаї 64,21 млн тонн, зокрема 24 млн тонн кукурудзи при врожаї 29,5 млн тонн і 17,5 млн тонн пшениці при врожаї у 25,5 млн тонн.

Як повідомлялося, стало відомо, яка країна найбільше скупляла українське зерно минулого року.

Україна з початку маркетингового року (липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

Нагадаємо, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

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