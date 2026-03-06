Сибіга підозрює Росію у провокації проти українських інкасаторів

Очільник закордонного відомства України вбачає вплив Росії у скандалі з українськими інкасаторами в Угорщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував резонансний інцидент із затриманням українських інкасаторів на території Угорщини. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію, інформує «Главком».

За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації.

«Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед», – сказав міністр.

Крім того, міністр зазначив, що бачить в цій ситуації «російський почерк».

«Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, на жаль», – сказав Сибіга.

«Главком» писав, що 6 березня Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Раніше про інцидент повідомив Національний банк України. У Нацбанку зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

Після інциденту Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві пояснили це тим, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території цієї країни.