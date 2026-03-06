Угорщина показала, як затримувала інкасаторів з готівкою та золотом «Ощадбанку» (відео)

Громадян України підозрюють у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота

Правоохоронці Угорщини показали відео, як відбувалося затримання українських інкасаторів з готівкою та золотом «Ощадбанку», інформує «Главком».

Угорський уряд заявив про намір вислати з країни сімох громадян України, яких раніше затримали через перевезення великих сум готівки та золота через територію держави.

Це сталося після того, як сьогодні, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Раніше про інцидент повідомив Національний банк України. У Нацбанку зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

«Главком» також писав, після інциденту Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві пояснили це тим, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території цієї країни.