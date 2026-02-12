Велика Британія надасть додатково пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову допомогу протиповітряній обороні України

Велика Британія офіційно оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів ($682 млн). Про це, як повідомляє «Європейська правда», заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі формату «Рамштайн» у Брюсселі, інформує «Главком».

Як передбачається, кошти будуть спрямовані на критично важливі засоби протиповітряної оборони для захисту мирних міст та енергомережі від російських атак.

«Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону Україні», – повідомив Гілі.

Відомо, що цей фінансовий транш розділений на кілька напрямків:

Закупівля через НАТО (150 млн фунтів): Велика Британія стала першою країною, яка внесла кошти до нового фонду ППО НАТО – «Пріоритетний перелік потреб України» (PURL). Це дозволить миттєво викупити готові системи та ракети американського виробництва безпосередньо зі складів. Тисяча нових ракет (390 млн фунтів): Лондон уклав масштабний контракт на виробництво та передачу Україні ще 1000 зенітних ракет малої дальності (LMM Martlet). Ці ракети ефективно знищують дрони-камікадзе та крилаті ракети на низьких висотах.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пишається тим, що в цей складний для України час може допомогти.

«Ми підтримаємо вас, ми захистимо вас, ми боротимемося з вами в цю нову еру загроз і жорсткої сили», – додав Гілі.

Зауважимо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі США очікують, що держави-члени Альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Нагадаємо, ЄС поставив ультиматум РФ, яка влаштувала холодомор в Україні. Під час дебатів у Європарламенті прирівняли «холодомор», який Росія влаштувала українцям, до геноциду. Також закликали запровадити проти Москви нові санкції та збільшити постачання коштів ППО для України.