Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
фото: Уніан

У ЄС наголосили, що обидві країни мають запаси нафти приблизно на 90 днів і можуть скористатися альтернативними маршрутами постачання

Європейська комісія не вбачає короткострокової загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини після призупинення постачання російської нафти через український нафтопровід «Дружба», пошкоджений російськими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За словами речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен, ситуація не становить негайної загрози для постачання палива. «Нагадаю, що короткострокових ризиків для безпеки постачання (нафти) немає, оскільки обидві держави-члени – Угорщина та Словаччина – мають запаси нафти на 90 днів», – сказала Ітконен. Вона додала, що такі резерви сформовані завдяки політиці REPowerEU.

Речниця також повідомила, що Угорщина поінформувала Єврокомісію про намір скористатися тимчасовим винятком для імпорту російської сирої нафти альтернативним маршрутом через Хорватію. За її словами, ЄС підтримує постійний контакт із зацікавленими сторонами та готовий у разі потреби скликати Координаційну групу з питань нафти для обговорення можливих наслідків перебоїв і альтернативних поставок.

Ітконен нагадала, що пошкодження нафтопроводу сталося через «атаки безпілотників з боку Росії, які зруйнували ту конкретну ділянку». Водночас Євросоюз перебуває у взаємодії з українською стороною щодо термінів ремонту інфраструктури та відновлення транзиту.

Раніше Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria, попри спільне звернення Будапешта і Братислави. У Загребі заявили, що технічна готовність інфраструктури не є підставою для продовження залежності від російських енергоресурсів і закликали країни ЄС прискорювати відмову від російської нафти.

Читайте також:

Теги: Європа нафта Угорщина Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенське прозріння. Європа готується жити без США?
Європа починає планувати своє майбутнє без США
Вчора, 16:17
Коментарі Трампа змінили настрій ринку і знизили вартість нафти
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
13 лютого, 09:21
Арсеній Яценюк зазначив, що сценарій тимчасового зупинення вогню є ймовірним, але для цього слід виконати декілька ключових завдань
Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
9 лютого, 06:05
Санкції США щодо російського енергетичного сектора не стосуються будівництва АЕС в Угорщині
«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині
5 лютого, 19:24
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Електроенергія із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему
У січні Україна імпортувала рекордну добову кількість електроенергії для зменшення дефіциту
1 лютого, 16:36
Наразі в ЄС діє механізм граничної ціни на російську нафту, який з 1 лютого має знизитися до $44,10 за барель
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії
31 сiчня, 06:55
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
20 сiчня, 00:59

Політика

США і Румунія об’єдналися для переробки гренландської сировини
США і Румунія об’єдналися для переробки гренландської сировини
Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари РФ по цивільних об'єктах України
Макрон закликав Індію підтримати мораторій на удари РФ по цивільних об'єктах України
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua