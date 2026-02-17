Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини

У ЄС наголосили, що обидві країни мають запаси нафти приблизно на 90 днів і можуть скористатися альтернативними маршрутами постачання

Європейська комісія не вбачає короткострокової загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини після призупинення постачання російської нафти через український нафтопровід «Дружба», пошкоджений російськими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За словами речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен, ситуація не становить негайної загрози для постачання палива. «Нагадаю, що короткострокових ризиків для безпеки постачання (нафти) немає, оскільки обидві держави-члени – Угорщина та Словаччина – мають запаси нафти на 90 днів», – сказала Ітконен. Вона додала, що такі резерви сформовані завдяки політиці REPowerEU.

Речниця також повідомила, що Угорщина поінформувала Єврокомісію про намір скористатися тимчасовим винятком для імпорту російської сирої нафти альтернативним маршрутом через Хорватію. За її словами, ЄС підтримує постійний контакт із зацікавленими сторонами та готовий у разі потреби скликати Координаційну групу з питань нафти для обговорення можливих наслідків перебоїв і альтернативних поставок.

Ітконен нагадала, що пошкодження нафтопроводу сталося через «атаки безпілотників з боку Росії, які зруйнували ту конкретну ділянку». Водночас Євросоюз перебуває у взаємодії з українською стороною щодо термінів ремонту інфраструктури та відновлення транзиту.

Раніше Хорватія відмовила Угорщині та Словаччині у транзиті російської нафти через нафтопровід Adria, попри спільне звернення Будапешта і Братислави. У Загребі заявили, що технічна готовність інфраструктури не є підставою для продовження залежності від російських енергоресурсів і закликали країни ЄС прискорювати відмову від російської нафти.