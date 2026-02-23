Туск назвав дії Угорщини «політичним саботажем»

Польський прем’єр розкритикував вимоги Будапешта щодо відновлення транзиту російської нафти «Дружбою»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на 90 млрд євро, назвавши такі дії «політичним саботажем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України. «Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні», – підкреслив польський прем’єр.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із гострою заявою на адресу угорського керівництва напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Польський дипломат наголосив, що історичний досвід Угорщини мав би спонукати офіційний Будапешт до рішучої підтримки України. Сікорський згадав події 1956 року, коли Угорщина сама стала жертвою радянської військової агресії.

До слова, Угорщина заблокувала погоджену раніше позику Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, яка мала стати фінансовою підтримкою для стабілізації економіки країни під час війни. Посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти плану, який передбачав випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету Євросоюзу для фінансування допомоги Україні. Оскільки рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів, позиція Будапешта фактично заблокувала його ухвалення.

Як раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжує підготовку до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та планує розпочати виплати вже у квітні 2026 року, навіть попри блокування одного з необхідних рішень з боку Угорщини.