Україна припинить фіксувати нові випадки зараження коронавірусом. Ляшко назвав попередню дату



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У МОЗ назвали дату очікуваної нульової захворюваності на коронавірус

Чиновник наголосив, що ситуація залежатиме від сезонності коронавірусу

Головний санітарний лікар України та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що 22 червня розглядається як день, коли в країні не буде зафіксовано нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Zік.

У той же час Ляшко підкреслив, що ситуація буде залежати від того, «як поведе себе вірус».

«Дуже багато буде залежати від того, чи є сезонність у цього вірусу, чи ні. Тому що зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркулювання вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання», — повідомив Ляшко.

Він зазначив, що динаміка поширення вірусу є нетиповою, та відрізняється від грипу.

«Несподівано в цьому нашому графіку з'явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи повинні були б показувати значне зниження, після Європи повинна була йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія та знову на Китай. Так циркулює грип та грипоподібні захворювання», — заявив Ляшко.





До слова, також Ляшко не виключив, що буде балотуватися на мера Києва. Зокрема, він назвав це «цікавою пропозицією».

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня. Із 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Між іншим, наразі українці можуть поїхати за кордон на авто, авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня.

Раніше Віктор Ляшко розповів, що відкриється з 1 червня. Зокрема за планом відкриються спортзали, басейни та розпочнеться відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Крім того, у МОЗ розповіли, як Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.











