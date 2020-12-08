Канада замовила 266 млн доз вакцини від Covid-19

Канада замовила достатню кількість потенційних вакцин від коронавірусу. Про це заявив премʼєр-міністр країни Джастін Трюдо, цитує Bloomberg.

Канада з населенням близько 38 млн людей вже замовила загалом понад 266 мільйонів доз вакцини від коронавірусу (за даними трекеру контрактів на вакцини від Bloomberg). Якщо всі зарезервовані вакцини будуть схвалені, то канадці зможуть зробити щеплення від коронавірусу щонайменше 3 рази – це за умови, якщо потрібно буде вводити подвійну дозу. Якщо вводити по одній дозі, то кожного можна буде вакцинувати 7 разів.

Країна нещодавно вдвічі збільшила замовлення вакцини у компанії Moderna – до 40 мільйонів доз. А наступного тижня до Канади прибудуть перші 249 тисяч доз від іншого постачальника – Pfizer і BioNTech

«Перші канадці будуть вакциновані наступного тижня, якщо цього тижня ми отримаємо схвалення Міністерства охорони здоровʼя Канади. Це просуне нас вперед по календарю вакцинації», – сказав Трюдо.

Наразі країна продовжує боротись з коронавірусом – щоденно там у середньому по 6 тисяч нових хворих. Через це у Канаді почали діяти нові карантинні обмеження.

Нагадаємо, що Канада розраховує розпочати вакцинацію від Covid-19 на початку 2021 року.

Ще 1 грудня, Канада перевірила на Covid-19 майже третину населення.

Напередодні Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців в країну. Обмеження, які ввели через ситуацію з коронавірусом, діятимуть до 21 січня 2021 року.

Крім того, нещодавно у Канаді ввели локдаун у двох регіонах країни через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Обмеження будуть діяти 28 днів.