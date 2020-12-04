  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна робить крок назад у антикорупційній реформі, це загроза євроінтеграції – посольство США

    • Розсилка
    Крістіна Квін: Корупційні виклики для України стали ще більшими за рік, що минає - Україна робить крок назад у антикорупційній реформі, це загроза євроінтеграції – посольство США
    Крістіна Квін: Корупційні виклики для України стали ще більшими за рік, що минає
    Скріншот відео U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

    США вказали на корупцію, як основну перешкоду для євроатлантичної інтеграції України

    Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін вказала на відкат у впровадженні антикорупційної реформи в Україні. Про це Квін заявила під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні. 

    За словами дипломата, «корупційні виклики стали ще більшими за рік, що минає».

    «На жаль, групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента, і зараз є навіть спроба нівелювати реформи, що вже були запроваджені після Революції Гідності ... Реформи, які ми успішно здійснили, сьогодні відкочуються назад, і це справді непокоїть», – цитує Квін Голос Америки.

    За словами Квін, це є перешкода і для євроатлантичної інтеграції України, і для розвитку бізнесу.

    «Я думаю, що ця ситуація є бар’єром для американських інвесторів, для світових інвесторів, щоб заходити в Україну», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

    Раніше Квін заявила, що у Раді досі сидять маріонетки Кремля, а антизахідні наративи росіян продовжують активно поширюватися в медіапросторі України.  

    За словами дипломата, поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи через підконтрольні медіахолдинги і соцмережі.

    28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

    Станом на початок грудня САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування.

    Теги: США корупція в Україні Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies