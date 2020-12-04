Україна робить крок назад у антикорупційній реформі, це загроза євроінтеграції – посольство США
США вказали на корупцію, як основну перешкоду для євроатлантичної інтеграції України
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін вказала на відкат у впровадженні антикорупційної реформи в Україні. Про це Квін заявила під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.
За словами дипломата, «корупційні виклики стали ще більшими за рік, що минає».
«На жаль, групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента, і зараз є навіть спроба нівелювати реформи, що вже були запроваджені після Революції Гідності ... Реформи, які ми успішно здійснили, сьогодні відкочуються назад, і це справді непокоїть», – цитує Квін Голос Америки.
За словами Квін, це є перешкода і для євроатлантичної інтеграції України, і для розвитку бізнесу.
«Я думаю, що ця ситуація є бар’єром для американських інвесторів, для світових інвесторів, щоб заходити в Україну», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.
Раніше Квін заявила, що у Раді досі сидять маріонетки Кремля, а антизахідні наративи росіян продовжують активно поширюватися в медіапросторі України.
За словами дипломата, поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи через підконтрольні медіахолдинги і соцмережі.
28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.
3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.
2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.
Станом на початок грудня САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування.