Україна робить крок назад у антикорупційній реформі, це загроза євроінтеграції – посольство США

Крістіна Квін: Корупційні виклики для України стали ще більшими за рік, що минає

США вказали на корупцію, як основну перешкоду для євроатлантичної інтеграції України

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін вказала на відкат у впровадженні антикорупційної реформи в Україні. Про це Квін заявила під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.

За словами дипломата, «корупційні виклики стали ще більшими за рік, що минає».

«На жаль, групи особливих інтересів продовжують підривати порядок денний президента, і зараз є навіть спроба нівелювати реформи, що вже були запроваджені після Революції Гідності ... Реформи, які ми успішно здійснили, сьогодні відкочуються назад, і це справді непокоїть», – цитує Квін Голос Америки.

За словами Квін, це є перешкода і для євроатлантичної інтеграції України, і для розвитку бізнесу.

«Я думаю, що ця ситуація є бар’єром для американських інвесторів, для світових інвесторів, щоб заходити в Україну», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Раніше Квін заявила, що у Раді досі сидять маріонетки Кремля, а антизахідні наративи росіян продовжують активно поширюватися в медіапросторі України.

За словами дипломата, поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи через підконтрольні медіахолдинги і соцмережі.

28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

Станом на початок грудня САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування.