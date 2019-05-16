Українці будуть їздити без віз до Домініки



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Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою 8 травня цього року

Про дату набрання чинності Угоди повідомлять пізніше

У столиці Великої Британії Лондоні було підписано Угоду між урядами України та Співдружності Домініки про скасування візових вимог. Про це повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії..

Так, угоду від імені уряду України підписала Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, від імені уряду Співдружності Домініки – Тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великій Британії Джанет Чарльз.

Зазначається, що положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Співдружності Домініки, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Про дату набрання чинності Угоди у посольстві пообіцяли повідомити додатково.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою 8 травня цього року.

Нагадаємо, за два роки «безвізу» українці 33 млн разів з'їздили до країн ЄС.

До слова, українці зможуть їздити без віз до Північної Македонії.

Варто зазначити, що з 1 березня громадяни України та Грузії можуть безперешкодно подорожувати по ID-картам.

Раніше писали, що 24 квітня, Україна і Еквадор запроваджують безвіз.

Як відомо, Українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз.

Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.