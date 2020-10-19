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    У світі

    США та Польща підписали ядерну угоду

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    США та Польща підписали ядерну угоду - США та Польща підписали ядерну угоду
    США та Польща підписали ядерну угоду

    18 місяців США й Польща будуть разом працювати над звітом, що містить проєкт реалізації польської ядерно-енергетичної програми

    Сполучені Штати Америки та Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку ядерної енергетичної програми Республіки.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики США.

    Так документ передбачає, що протягом наступних 18 місяців США й Польща будуть разом працювати над звітом, що містить проєкт реалізації польської ядерно–енергетичної програми, а також можливі механізми фінансування.

    «Це стане основою для довгострокової участі США і прийняття остаточного рішення польським урядом про прискорення будівництва АЕС в країні», – йдеться в повідомленні.

    До слова, Сполучені Штати Америки та Росія 18 серпня завершили третій раунд перемов про контроль над ядерним озброєнням, так і не дійшовши згоди щодо низки питань.

    Росія Польща США
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