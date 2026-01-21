Головна Новини
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським і вірить у можливість мирної угоди
фото: ABC News

Президент США також сказав, що Зеленський і Путін «сильно ненавидять один одного»

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ.

Трамп висловив переконання, що війни можна зупиняти шляхом переговорів і прямого діалогу між сторонами. «Якщо ми достатньо розумні, ми можемо зупиняти війни. Насправді для цього достатньо бути розумним і спілкуватися з розумними людьми з іншого боку. Тому що війна – це найгірше, гірше, ніж будь-що інше», – заявив президент США.

Він додав, що можливість припинення війни залежить від рішень лідерів. «Ми також можемо припиняти війни, усе залежить від нас», – сказав Трамп.

Окремо американський лідер прокоментував стосунки між президентами України та Росії. «Зеленський і Путін неймовірно сильно ненавидять один одного», – заявив Трамп.

Президент США також висловив упевненість, що глобальної ескалації вдасться уникнути. «У нас не буде Третьої світової війни. Я думаю, що якби мене не обрали, війна між Росією та Україною могла б перерости у Третю світову війну», – сказав він.

Також Трамп ще раз наголосив, що планує зустрітися із Зеленським уже найближчим часом. «Я збираюся зустрітися із Зеленським сьогодні пізніше. Я вважаю, що вони знаходяться в точці, де можуть зібратися разом і укласти угоду», – заявив президент США.

Водночас він зазначив, що відмова від домовленостей буде помилкою для обох сторін. «І якщо вони цього не зроблять, вони дурні. Це стосується обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не досягнуть цього, вони просто дурні», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США планують обговорювати мирний план окремо з Києвом і Москвою. Президент України Володимир Зеленський планує прибути до Давоса у четвер для зустрічі з Дональдом Трампом.

