Головна Світ Політика
search button user button menu button

Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Рейтинг схвалення Трампа нещодавно впав до 39%, що наближається до найнижчого рівня його поточного терміну
фото: Білий дім

Республіканці розчаровані економічною політикою Трампа, особливо його підходом до інфляції

Президент США Дональд Трамп вступає в рік передвиборчих перегонів( йдеться про проміжні вибори в США 2026 року, які будуть проходити в листопаді 2026 року) із досягненнями у вигляді значних політичних змін, але й з серйозними труднощами. Напередодні Нового року та проміжних виборів його підтримка серед республіканців падає через економічні проблеми та незадоволеність виборців високими цінами на товари, агресивною імміграційною політикою та сприйняттям, що Трамп занадто розширив межі президентської влади. Про це йдеться в аналізі Reuters, пише «Главком».

Зниження підтримки серед республіканців і падіння рейтингу схвалення

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Трампа нещодавно впав до 39%, що наближається до найнижчого рівня його поточного терміну. Республіканці розчаровані економічною політикою Трампа, особливо його підходом до інфляції. Це призводить до того, що республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом на майбутніх виборах, що може поставити під загрозу плани Трампа щодо внутрішньої політики та економіки.

Розширення президентської влади та зміни в уряді

У своєму першому році на другому терміні Трамп значно розширив свої президентські повноваження, застосовуючи виконавчі укази та надзвичайні заходи, що дозволило йому перемістити прийняття рішень з Конгресу до Білого дому. За оцінками істориків, Трамп керує з меншою кількістю обмежень, ніж будь-який президент з часів Франкліна Рузвельта.

Попри цей вплив, Трамп стикається з проблемами в економічному плані, адже громадські настрої щодо високих цін та життєвих витрат стають постійним «гальмом» його політичної кар'єри.

Невизначеність у передвиборчій кампанії та промови Трампа

Трамп активно просуває свій економічний порядок денний, плануючи кілька важливих виступів наступного року. Проте його виступи, як, наприклад, 90-хвилинна промова у Пенсільванії, де він не зосередився на економічних питаннях і висміяв обговорення доступності як «містифікацію», викликали занепокоєння серед республіканських стратегів.

Республіканці, які мають тісні зв'язки з Білим домом, визнають, що Трампу буде важко переконати виборців у своїй здатності вирішити економічні проблеми, якщо ситуація з високими цінами не покращиться.

Невизначене майбутнє на тлі зростаючої невдоволеності

Трамп розпочинає 2026 рік із політичними труднощами, зокрема зростаючим розчаруванням виборців через зростання вартості життя. Це може мати серйозні наслідки для його кампанії на виборах 2026 року, де республіканці намагаються зберегти свої позиції в Конгресі та запобігти можливому імпічменту, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, президент США звернувся до американців з низкою різних заяв. Очільник Білого дому нагадав, що він отримав безлад після свого попередника експерезидента США Джо Байдена. 

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп рейтинг криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленському пропонують прийняти мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
12 грудня, 09:12
Фон дер Ляєн підкреслила, що «ніхто інший не має права втручатися, це однозначно», коментуючи нову Стратегію національної безпеки США
Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію
11 грудня, 23:56
Трамп вважає, що Україна має невигідну позицію на полі бою
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
9 грудня, 22:56
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч
9 грудня, 05:55
На кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
Перемир'я Трампа під загрозою: на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
8 грудня, 05:32
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
29 листопада, 22:51
Грем: Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії
Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі
26 листопада, 02:22
Помилування птахів є невід’ємною частиною святкової традиції в Білому домі
Трамп урочисто помилував індиків напередодні Дня подяки (відео)
25 листопада, 20:20
Марко Рубіо зауважив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами
Рубіо: Трамп задоволений тим, як пройшли переговори США та України
23 листопада, 22:26

Політика

Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
Умєров підсумував переговори у Маямі
Умєров підсумував переговори у Маямі
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua