Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році

Рейтинг схвалення Трампа нещодавно впав до 39%, що наближається до найнижчого рівня його поточного терміну

Республіканці розчаровані економічною політикою Трампа, особливо його підходом до інфляції

Президент США Дональд Трамп вступає в рік передвиборчих перегонів( йдеться про проміжні вибори в США 2026 року, які будуть проходити в листопаді 2026 року) із досягненнями у вигляді значних політичних змін, але й з серйозними труднощами. Напередодні Нового року та проміжних виборів його підтримка серед республіканців падає через економічні проблеми та незадоволеність виборців високими цінами на товари, агресивною імміграційною політикою та сприйняттям, що Трамп занадто розширив межі президентської влади. Про це йдеться в аналізі Reuters, пише «Главком».

Зниження підтримки серед республіканців і падіння рейтингу схвалення

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Трампа нещодавно впав до 39%, що наближається до найнижчого рівня його поточного терміну. Республіканці розчаровані економічною політикою Трампа, особливо його підходом до інфляції. Це призводить до того, що республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом на майбутніх виборах, що може поставити під загрозу плани Трампа щодо внутрішньої політики та економіки.

Розширення президентської влади та зміни в уряді

У своєму першому році на другому терміні Трамп значно розширив свої президентські повноваження, застосовуючи виконавчі укази та надзвичайні заходи, що дозволило йому перемістити прийняття рішень з Конгресу до Білого дому. За оцінками істориків, Трамп керує з меншою кількістю обмежень, ніж будь-який президент з часів Франкліна Рузвельта.

Попри цей вплив, Трамп стикається з проблемами в економічному плані, адже громадські настрої щодо високих цін та життєвих витрат стають постійним «гальмом» його політичної кар'єри.

Невизначеність у передвиборчій кампанії та промови Трампа

Трамп активно просуває свій економічний порядок денний, плануючи кілька важливих виступів наступного року. Проте його виступи, як, наприклад, 90-хвилинна промова у Пенсільванії, де він не зосередився на економічних питаннях і висміяв обговорення доступності як «містифікацію», викликали занепокоєння серед республіканських стратегів.

Республіканці, які мають тісні зв'язки з Білим домом, визнають, що Трампу буде важко переконати виборців у своїй здатності вирішити економічні проблеми, якщо ситуація з високими цінами не покращиться.

Невизначене майбутнє на тлі зростаючої невдоволеності

Трамп розпочинає 2026 рік із політичними труднощами, зокрема зростаючим розчаруванням виборців через зростання вартості життя. Це може мати серйозні наслідки для його кампанії на виборах 2026 року, де республіканці намагаються зберегти свої позиції в Конгресі та запобігти можливому імпічменту, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, президент США звернувся до американців з низкою різних заяв. Очільник Білого дому нагадав, що він отримав безлад після свого попередника експерезидента США Джо Байдена.