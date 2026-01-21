Трамп про Гренландію: Ми просто хочемо шматок льоду

Президент США підкреслив, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії

Президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.

Американський президент підкреслив, що США «захистили Гренландію для себе» у Другій світовій війні, але потім повернули Гренландію назад Данії, оскільки «ми були занадто дурними, коли це зробили» Трамп звинуватив Данію в невдячності і попередив, що «весь світ знаходиться у великій небезпеці через ядерні ракети», а Гренландія в цьому контексті є стратегічною територією.

«Це величезний шматок льоду посеред океану. Але якщо почнеться війна, багато ракет пролітатимуть просто над цим шматком льоду. Ми хочемо побудувати там «Золотий купол», він захищатиме не тільки США, але і Канаду, яка теж повинна бути вдячна нам», – заявив він.

Трамп підкреслив, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії і нібито не витрачає на захист острова навіть 1% від того, що обіцяла. У зв'язку з цим він і хоче американського контролю над островом, щоб забезпечити безпеку, за його словами, і Європи, і США.

«Саме тому я хочу негайно провести переговори про те, щоб придбати Гренландію Сполученими Штатами. Як це ми робили і раніше в нашій історії. Нічого в цьому неправильного немає. Нас не зупинити. Напевно, це найгучніша заява. Всі думали, що я буду використовувати силу, але я не маю наміру використовувати силу. Просто США просять, щоб нам віддали Гренландію. Вона у нас вже була. Ми перемогли німців, японців, італійців. Але після цього віддали Гренландію. І тепер просто ввічливо просимо її повернути назад», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.

До слова, високопоставлений європейський чиновник, який прибув до Давосу, сказав, що багато його колег згодні з тим, що порядок, встановлений після Другої світової війни, закінчився. За його словами, захоплення земель президентом США Дональдом Трампом змінить глобальну політику.