Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп про Гренландію: Ми просто хочемо шматок льоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп про Гренландію: Ми просто хочемо шматок льоду
Американський лідер хоче отримати контроль над найбільшим островом світу
скриншот з трансляції Білого дому

Президент США підкреслив, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії

Президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.

Американський президент підкреслив, що США «захистили Гренландію для себе» у Другій світовій війні, але потім повернули Гренландію назад Данії, оскільки «ми були занадто дурними, коли це зробили» Трамп звинуватив Данію в невдячності і попередив, що «весь світ знаходиться у великій небезпеці через ядерні ракети», а Гренландія в цьому контексті є стратегічною територією.

«Це величезний шматок льоду посеред океану. Але якщо почнеться війна, багато ракет пролітатимуть просто над цим шматком льоду. Ми хочемо побудувати там «Золотий купол», він захищатиме не тільки США, але і Канаду, яка теж повинна бути вдячна нам», – заявив він.

Трамп підкреслив, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії і нібито не витрачає на захист острова навіть 1% від того, що обіцяла. У зв'язку з цим він і хоче американського контролю над островом, щоб забезпечити безпеку, за його словами, і Європи, і США.

«Саме тому я хочу негайно провести переговори про те, щоб придбати Гренландію Сполученими Штатами. Як це ми робили і раніше в нашій історії. Нічого в цьому неправильного немає. Нас не зупинити. Напевно, це найгучніша заява. Всі думали, що я буду використовувати силу, але я не маю наміру використовувати силу. Просто США просять, щоб нам віддали Гренландію. Вона у нас вже була. Ми перемогли німців, японців, італійців. Але після цього віддали Гренландію. І тепер просто ввічливо просимо її повернути назад», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.

До слова, високопоставлений європейський чиновник, який прибув до Давосу, сказав, що багато його колег згодні з тим, що порядок, встановлений після Другої світової війни, закінчився. За його словами, захоплення земель президентом США Дональдом Трампом змінить глобальну політику.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Гренландія форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп стверджував, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам нібито для національної безпеки
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
24 грудня, 2025, 21:37
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
26 грудня, 2025, 02:28
Трамп пообіцяв розглянути 50-річні гарантії безпеки для України
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
29 грудня, 2025, 10:43
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Білий дім: США покидають 66 міжнародних організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
8 сiчня, 08:33
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату
13 сiчня, 01:54
Дональд Трамп: «Під моїм керівництвом економіка переживає бум»
Трамп заявив про рекордне зростання ВВП США за його президентства
14 сiчня, 09:39
Данія попередила про кінець НАТО через заяви Трампа щодо Гренландії
Данія назвала заяви Трампа про Гренландію доленосною загрозою
12 сiчня, 08:56
Трамп вірить, що Бог пишається його роботою
Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог
Сьогодні, 07:22

Політика

Німеччина скасувала виступ російського скрипаля
Німеччина скасувала виступ російського скрипаля
Трамп про Гренландію: Ми просто хочемо шматок льоду
Трамп про Гренландію: Ми просто хочемо шматок льоду
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу
Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України
Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua