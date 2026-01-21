Головна Світ Політика
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
фото: CNBC News

Президент США також сказав, що російський диктор Путін «хоче підписати мирну угоду»

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та вважає, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди. Про це Трамп сказав під час виступу у Давосі, коментуючи війну в Україні, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, він уже близько року працює над питанням врегулювання війни в Україні та вважає ситуацію критичною через велику кількість жертв. «Я вже рік працюю над врегулюванням війни в Україні. Багато людей помирає», – заявив президент США.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати знаходяться далеко від України в географічному сенсі. «Ми знаходимося за тисячі кілометрів один від одного, розділені величезним океаном», – сказав він.

Американський лідер знову повторив тезу про те, що війна в Україні не мала розпочатися. «Це війна, яка ніколи не повинна була початися, і вона б не почалася, якби президентські вибори 2020 року в США не були сфальсифіковані», – заявив Трамп.

Раніше Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Європа рухається «не в тому напрямку» і за останнє десятиліття перетворилася на проблемний континент. За його словами, причинами цього є зростання державних витрат, масова міграція та енергетична політика європейських країн.

Він наголосив, що США, на відміну від Європи, скорочують державний апарат і переводять чиновників у приватний сектор. Трамп також заявив, що Сполучені Штати залишаються «економічним двигуном планети».

путін Дональд Трамп Володимир Зеленський форум в давосі

