Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
фото: Reuters

Трамп вважає, що українська та американська делегації досягли значного прогресу

Дональд Трамп прокоментував результати переговорів із Володимиром Зеленським, заявивши про суттєвий поступ у питанні припинення військових дій. За словами президента США, сторонам вдалося охопити більшість ключових аспектів, що потенційно складають близько 95% від необхідних домовленостей, пише «Главком».

Трамп та Зеленський провели спільну розмову з широким колом європейських лідерів. До відеоконференції долучилися керівники Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Норвегії та Фінляндії, а також топпосадовці Європейського Союзу.

Американський лідер назвав залучення європейських партнерів до процесу «доречним» та підкреслив, що зустріч пройшла на найвищому рівні. Трамп наголосив, що спільні зусилля дозволили серйозно наблизитися до фінального етапу переговорів про мир.

Склади делегацій України та США на переговорах у Мар-а-Лаго

Українська переговорна група

  • Володимир Зеленський;
  • Рустем Умеров, секретар РНБО;
  • Олексій Соболєв, міністр економіки;
  • Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;
  • Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;
  • Ольга Стефанишина, посол у США;
  • Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Переговорна група США

  • Дональд Трамп, президент США;
  • Марко Рубіо, державний секретар;
  • Піт Хегсет, міністр війни;
  • Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому;
  • генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів;
  • Джаред Кушнер, радник президента США;
  • Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;
  • Стів Уіткофф, спеціальний посланець президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
Вчора, 06:16
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
26 грудня, 19:34
Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину
Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
25 грудня, 03:56
Зеленський позбавив Бубку та Клочкову держстипендій
Зеленський припинив виплати держстипендій деяким видатним спортсменам
18 грудня, 11:20
Путін наказав своїм військам продовжувати агресію проти України для «виконання завдань»
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
11 грудня, 17:55
Президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА
У президента ФІФА виникли проблеми через нагородження Трампа Премією миру
10 грудня, 11:29
На Полтавщині 7 грудня внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
7 грудня, 11:59
За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
2 грудня, 20:44
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
30 листопада, 17:58

Політика

Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Трамп готовий приїхати в Україну
Трамп готовий приїхати в Україну

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua