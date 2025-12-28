Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським

Трамп вважає, що українська та американська делегації досягли значного прогресу

Дональд Трамп прокоментував результати переговорів із Володимиром Зеленським, заявивши про суттєвий поступ у питанні припинення військових дій. За словами президента США, сторонам вдалося охопити більшість ключових аспектів, що потенційно складають близько 95% від необхідних домовленостей, пише «Главком».

Трамп та Зеленський провели спільну розмову з широким колом європейських лідерів. До відеоконференції долучилися керівники Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Норвегії та Фінляндії, а також топпосадовці Європейського Союзу.

Американський лідер назвав залучення європейських партнерів до процесу «доречним» та підкреслив, що зустріч пройшла на найвищому рівні. Трамп наголосив, що спільні зусилля дозволили серйозно наблизитися до фінального етапу переговорів про мир.

Склади делегацій України та США на переговорах у Мар-а-Лаго

Українська переговорна група

Володимир Зеленський;

Рустем Умеров, секретар РНБО;

Олексій Соболєв, міністр економіки;

Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;

Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;

Ольга Стефанишина, посол у США;

Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Переговорна група США

Дональд Трамп, президент США;

Марко Рубіо, державний секретар;

Піт Хегсет, міністр війни;

Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому;

генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів;

Джаред Кушнер, радник президента США;

Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;

Стів Уіткофф, спеціальний посланець президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.